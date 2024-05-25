Обстріл “Епіцентру”: зросла кількість постраждалих, з 15 людьми немає зв’язку

Оновлена інформація щодо обстрілу будівельного гіпермаркета в Харкові.

Станом на зараз відомо про 2-х загиблих та 24 постраждалих людей.

За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.

Так після прильоту виглядає Епіцентр зсередини



Просто немає слів. Кляті вбивці. Горіти вам у пеклі. Всім до одного.

Це вже не війна, а справжній геноцид. pic.twitter.com/nWyw4YHU9a — Олег Володарський (@volodarskijo) May 25, 2024

Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів.