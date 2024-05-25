Кримінал

Обстріл “Епіцентру”: зросла кількість постраждалих, з 15 людьми немає зв’язку

25 Травня 2024 17:39
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харків, обстріли
Рятувальники борються з вогнем у будівельному гіпермаркеті Харкова. Горять понад 10 тисяч квадратних метрів / Фото з телеграм-каналу @synegubov

Оновлена інформація щодо обстрілу будівельного гіпермаркета в Харкові.

Станом на зараз відомо про 2-х загиблих та 24 постраждалих людей.

За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.

Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів.


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