Політика

Низькі темпи паспортизації на ТОТ заважують окупантам готувати псевдовибори, – Спротив

1 Квітня 2023 17:51
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росія, окупація, паспорт

Ворог сподівається провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори до місцевих органів самоврядування й до парламенту у вересні 2023, але не може набрати колаборантів.

Перепоною є малі темпи паспортизації на захоплених землях, повідомляє Центр національного спротиву у Facebook.

Окупантам не вистачає як членів територіальних виборчих дільниць, так й “членів партій”. Навіть набрати поліцаїв для забезпечення порядку з паспортом РФ не виходить.

Ну й не кажучи вже про електорат, адже на відміну від псевдореферендуму, який росіяни так і не змогли провести, на фейкових виборах голосувати необхідно з паспортом РФ. При цьому не вдасться влаштувати цирк з голосуванням “на дому” 4 дні, аби приховати відсутність явки.

Москва поставила завдання перед колаборантами наростити темпи паспортизації за будь-яку ціну.


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