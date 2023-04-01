Низькі темпи паспортизації на ТОТ заважують окупантам готувати псевдовибори, – Спротив

Ворог сподівається провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори до місцевих органів самоврядування й до парламенту у вересні 2023, але не може набрати колаборантів.



Перепоною є малі темпи паспортизації на захоплених землях, повідомляє Центр національного спротиву у Facebook.

Окупантам не вистачає як членів територіальних виборчих дільниць, так й “членів партій”. Навіть набрати поліцаїв для забезпечення порядку з паспортом РФ не виходить.



Ну й не кажучи вже про електорат, адже на відміну від псевдореферендуму, який росіяни так і не змогли провести, на фейкових виборах голосувати необхідно з паспортом РФ. При цьому не вдасться влаштувати цирк з голосуванням “на дому” 4 дні, аби приховати відсутність явки.



Москва поставила завдання перед колаборантами наростити темпи паспортизації за будь-яку ціну.