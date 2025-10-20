Новий Škoda Kodiaq в деталях: двигуни, салон і опції для сім’ї

Škoda Kodiaq посідає особливе місце серед сімейних кросоверів, пропонуючи оптимальне поєднання простору, практичності та сучасних технологій. Оновлена модель отримала збільшені габарити кузова, до трьох рядів сидінь і розширений набір систем безпеки. Автомобіль орієнтований на активні сім’ї, яким необхідний надійний транспорт для щоденних поїздок і подорожей. Цифрові рішення в салоні поєднуються з тактильним керуванням, а екологічні матеріали оздоблення підкреслюють сучасний підхід виробника до створення сімейного автомобіля.

Лінійка силових агрегатів

Для українського ринку Kodiaq пропонує три двигуни з повним приводом і 7-ступеневою автоматичною трансмісією, кожен з яких розрахований на певний стиль водіння і потреби власника:

2,0 TFSI (150 кВт/204 к.с.). Топовий бензиновий двигун розвиває максимальний крутний момент 320 Н•м у діапазоні 1500–4400 об/хв. Розгін до 100 км/год займає 7,4 секунди за максимальної швидкості 226 км/год. Мотор відповідає екологічному стандарту Євро-6EB і працює із системою безпосереднього вприскування палива. 2,0 TSI (140 кВт/190 к.с.). Другий бензиновий варіант забезпечує крутний момент 320 Н•м за 1400–4100 об/хв. Динамічні показники становлять 7,9 секунди до сотні та максимальну швидкість 212 км/год. Двигун відрізняється ширшим діапазоном максимальної потужності: від 4200 до 6500 об/хв. 2,0 TDI (110 кВт/150 к.с.). Дизельний агрегат пропонує найбільший крутний момент — 340 Н•м за 1750–3000 об/хв. Витрата палива за комбінованим циклом становить 6,3–6,5 л/100 км. Силовий агрегат комплектується системою AdBlue з баком на 18 літрів для зниження шкідливих викидів.

Всі три двигуни забезпечують оптимальний баланс між продуктивністю і паливною економічністю, дозволяючи вибрати відповідне рішення для міської експлуатації або далеких подорожей.

Організація внутрішнього простору

Інтер’єр нового Kodiaq отримав цифрову концепцію зі збереженням тактильного керування через регулятори Škoda Smart Dial, які об’єднують сенсорні дисплеї з фізичними елементами налаштування. Перенесення селектора трансмісії на кермову колонку звільнило додаткове місце в центральній консолі для зберігання речей. Сидіння Ergo із сертифікацією German AGR забезпечують ергономічну підтримку спини, а також оснащуються функціями підігріву, вентиляції та пневматичного масажу. Семимісна конфігурація пропонує три ряди сидінь зі збільшеним на 15 мм простором над головою для пасажирів третього ряду. Багажне відділення вміщує від 910 до 2105 літрів у п’ятимісному виконанні та від 340 до 2035 літрів за умови встановлення всіх семи сидінь, забезпечуючи гнучкість трансформації під різні транспортні завдання.

Системи допомоги та комфорту

Пакет систем допомоги водієві забезпечує безпеку всіх членів сім’ї завдяки превентивному адаптивному круїз-контролю PACC, який аналізує дорожню ситуацію на 1–2 км попереду та автоматично коригує швидкість перед поворотами або зонами обмежень. Адаптивна система утримання в смузі контролює положення автомобіля і допомагає під час переналаштування навіть у зонах дорожніх робіт. Система допомоги на перехрестях використовує кутові датчики переднього бампера для виявлення транспорту, що наближається, за обмеженої видимості та може застосувати екстрене гальмування.

Інформаційно-розважальна система зі збільшеним сенсорним екраном забезпечує доступ до навігації, налаштувань автомобіля і мультимедійного контенту. Бездротова зарядка для двох смартфонів потужністю по 15 Вт з функцією охолодження і чотири порти USB-C дозволяють всім пасажирам залишатися на зв’язку. Система допомоги під час виїзду зі стоянки контролює сліпі зони через нанорадари в задньому бампері та попереджає про наближення об’єктів візуальними сигналами. Комплекс технологій створює безпечне і комфортне середовище для подорожей всією сім’єю.