Політика

Новий очільник Пентагону доручив щорічно скорочувати оборонний бюджет США на 8%
20 Лютого 2025 12:42
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Міністр оборони США Піт Гегсет / Фото: The Washington Post
Міністр оборони США Піт Гегсет / Фото: The Washington Post

Міністр оборони США Піт Гегсет доручив розробити плани зі скорочення оборонного бюджету на 8% щорічно протягом наступних п’яти років. Про це повідомила The Washington Post із посиланням на відповідний документ та поінформовані джерела. 

План має бути готовий до 24 лютого. У документі, підписаному Хегсетом, зазначено 17 категорій, які адміністрація Трампа хоче скоротити. Серед них – операції на південному кордоні США, модернізація ядерної зброї та протиракетної оборони, а також придбання підводних човнів, ударних безпілотників та інших боєприпасів. 

The Washington Post нагадує, що бюджет Пентагону на 2025 рік становить 850 мільярдів доларів. 

За словами високопоставленого чиновника Пентагону Роберта Салессеса, зекономлені гроші можуть бути перерозподілені на нові пріоритети адміністрації, зокрема на “залізний купол для Америки”. Йдеться про розширену систему протиракетної оборони, про яку раніше заявляв Трамп. 

Газета також нагадує про указ Трампа, згідно з яким Пентагон має скласти списки тисяч працівників, які перебувають на випробувальному терміні і яких, як очікують, буде звільнено цього тижня. 


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