Політика

Новопризначений лідер Фінляндії заявив, що не бачить “будь-якого зв’язку” з Путіним та керівництвом РФ

12 Лютого 2024 11:26
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путін, фінляндія
Александр Стубб / EPA

Новообраний президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що наразі не бачить сенсу у зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Про це пише ERR, передає Еспресо.

“Досить очевидно, що важко вести будь-який політичний діалог із Путіним, поки Росія веде агресивну війну проти України. Тому я не бачу будь-якого зв’язку ні з ним, ні з російським політичним керівництвом у найближчому майбутньому”, – сказав Стубб.

Крім того, новий президент виокремив три основні чинники, що забезпечують безпеку Фінляндії. За його словами, передусім – це сильна оборона в рамках Північноатлантичного союзу.

“Наші витрати на оборону цього року становлять 2,3% від ВВП. По-друге, наше членство в НАТО та ЄС. І, по-третє, наша угода про співпрацю в галузі оборони зі США. США – наш дуже близький союзник. І я передбачаю і вірю, що альянс збережеться”, – зазначив політик.


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