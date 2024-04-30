Норвегія виділить Україні 600 млн доларів на ППО та гуманітарну підтримку

Парламентські партії Норвегії підтримали пропозицію уряду збільшити допомогу Україні на 7 млрд норвезьких крон (600 млн доларів). Про це повідомляє видання VG.

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре повідомив, що 6 млрд крон з цієї суми підуть в основному на засоби ППО і ще мільярд – на гуманітарну підтримку.

Загальна сума норвезької допомоги Україні у 2024 році з такими змінами досягне 22 млрд крон прямої підтримки.

“Вдячний уряду Норвегії на чолі з Прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере за рішення збільшити цьогорічну підтримку України на 600 мільйонів доларів”, – написав президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що посилення протиповітряної оборони України є найвищим пріоритетом для захисту життя людей.