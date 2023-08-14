Нічна ворожа атака на Одесу: троє постраждалих, горів гіпермаркет

Внаслідок падіння уламків збитих ракет вночі 14 серпня в Одесі спалахнули пожежі на двох об’єктах, зокрема загорівся гіпермаркет, постраждали три людини.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

“За результатами ворожої атаки в Одесі від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. В будівлях вибуховою хвилею вибито вікна”.

За словами Кіпера, внаслідок атаки окупантів постраждали три людини, їм надається медична допомога.

“Суспільне. Одеса” повідомило, що внаслідок нічної атаки РФ на місто сталася пожежа в одному з гіпермаркетів.