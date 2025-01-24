Нічна атака “шахедами”: сили ППО збили 25 БПЛА

У ніч на 24 січня Росія атакувала Україну 58-ма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 25-ти БпЛАу Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях.

27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

“На жаль, внаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди, є загиблі… Уражено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога”, – зазначили у Повітряних Силах.

Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину в ніч на 24 січня загинули 3 людини: чоловік у Глевасі та подружжя у Броварах. Також пошкоджені багатоповерхівка і приватний будинок.

Загалом через нічну атаку на Київщині постраждало 11 квартир і 8 приватних будинків, побиті також авто, магазин, господарська споруда та паркан.