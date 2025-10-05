Нічна атака РФ: Повітряні Сили збили та подавили 478 цілей противника, головний удар — по Львівщині

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масований комбінований удар по території України із застосуванням ударних дронів та ракет повітряного, морського й наземного базування. За даними Повітряних Сил ЗСУ, загалом було виявлено 549 повітряних цілей, більшість із яких — безпілотники типу Shahed та Гербера.

Основний напрямок атаки — Львівська область. У повітряному просторі України діяли авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ, мобільні вогневі групи та системи безпілотних комплексів.

За попередніми даними, станом на 14:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 478 ворожих цілей, серед яких:

Реклама

Реклама

439 ударних дронів типу Shahed та Гербера;

1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал»;

32 крилаті ракети Х-101/«Іскандер-К»;

6 крилатих ракет «Калібр».

Також повідомляється, що шість російських ракет не досягли своїх цілей — вони були втрачено локаторно, місця падіння уточнюються.

Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано прямі влучання восьми ракет і 57 дронів у 20 локаціях по всій країні. У шести випадках зафіксовано падіння уламків збитих об’єктів.

Повітряні Сили наголосили, що це була одна з наймасштабніших атак за останній час, спрямована на виснаження української ППО та енергетичної інфраструктури.