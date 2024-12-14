Суспільство

Нічна атака на Київ: сили ППО знищили близько десятка ворожих дронів
14 Грудня 2024 08:41
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київ, ппо
Ілюстративне фото / Фото Wild Hornets @wilendhornets

Минулої ночі Київ знову опинився під атакою ударних дронів, запущених російськими військами. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, загалом вона тривала три з половиною години.

Ворожі безпілотники заходили на місто хвилями та з різних напрямків. Сили оборони виявили та знешкодили близько десяти дронів, які становили потенційну загрозу для столиці.

Внаслідок збиття одного з дронів зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі. Попередньо повідомляється, що уламки впали на відкриту територію, постраждалих немає.

Інформація щодо нічної атаки уточнюється, оперативне зведення оновлюється.


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