Нічна атака дронами на Київщині: пошкоджено будинки та склад

У ніч на 16 лютого російські війська атакували Київську область дронами. Повітряна тривога тривала понад 5 годин.

Як повідомив в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник, сили ППО знищили ворожі безпілотники. Постраждалих серед цивільного населення немає, критична інфраструктура також не зазнала пошкоджень.

Втім, у Бориспільському районі внаслідок атаки загорілося складське приміщення, зруйновано його покрівлю. Також пошкоджено один приватний будинок.

У Броварському районі зафіксовано руйнування в шести житлових будинках — у них вибито вікна, пошкоджено покрівлю та фасади.

Рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.