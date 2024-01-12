Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час

Ніч на 12 січня видалась найспокійнішою за останній час, Російська Федерація не використовувала засоби повітряного нападу, але вранці відновила присутність авіації та розвідувальну діяльність за допомогою безпілотників.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

“Цієї ночі ми мали, мабуть, найспокійнішу ніч за останній час. Я не бачив ще таких довідок… там сьогодні не фігурувало жодного літального апарата чиж одного засобу повітряного нападу на території країни протягом ночі”, – сказав Ігнат.

За словами Ігната, така тиха ніч могла бути наслідком погіршенням погодних умов у повітряному просторі, де противник працює по території України безпілотниками та авіацією.