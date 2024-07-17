Політика

Невідомі дрони спостерігають за українськими військовими на навчаннях в Німеччині
17 Липня 2024 19:06
читать на русском →
німеччина, росія
Українські військові проходять навчання в Німеччині / Фото: Генштаб ЗСУ

Над полігоном на сході Німеччині під час тренувань українських військових помітили невідомі безпілотники. Хто стоїть за спостереженням, невідомо. Німецькі військові підозрюють, що наміри деяких дронів можуть бути “недружніми”.

Про це пише Politico.

Бійці української армії відточують навички траншейної війни та міських боїв, курс розрахований на шість тижнів. І навчання, як видно з усього, неабияк зацікавили тих, хто регулярно стежить за ними з безпілотників. При цьому німецькі колеги пропонують українцям використати цей момент і “внести, можливо, ворожі БпЛА до своїх тренувань”.

Дрони активно використовують і українська, і російська армії в боях і для розвідки. Але на навчаннях у Німеччині відтворити такі умови неможливо, тому інструктори вирішили використати шпигунів, які з’являються над полігоном. Солдатів вчать постійно озиратися на потенційного противника.

“Ми припускаємо, що принаймні деякими з цих безпілотників керують із недружніми намірами”, — прокоментував виданню ситуацію підполковник Роланд Бьоскер.

Але впоратися із безпілотниками нелегко. Як пояснює військовий, якщо заглушити всі частоти над територією, це також виведе з ладу радіостанції на полігоні. Але при цьому шпигуни-професіонали все одно знайдуть вихід. Бьоскер не може стверджувати, але підозрює, що до спостережень причетна РФ. Ймовірно, “це частина зусиль Москви, спрямованих на дестабілізацію і деморалізацію західних союзників, які підтримують Київ”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
17 Липня 2024 18:32

Єврокомісія погодила виділення Україні траншу бюджетної допомоги у розмірі €4,2 млрд
17 Липня 2024 19:41

Винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом, – міністр оборони Нідерландів
17 Липня 2024 18:15

В “Дії” запрацювало електронне бронювання
17 Липня 2024 16:30

На Херсонщині впровадили особливий режим
17 Липня 2024 15:07

Ще 95 захисників звільнені з російського полону
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки