Невідомі дрони спостерігають за українськими військовими на навчаннях в Німеччині

Над полігоном на сході Німеччині під час тренувань українських військових помітили невідомі безпілотники. Хто стоїть за спостереженням, невідомо. Німецькі військові підозрюють, що наміри деяких дронів можуть бути “недружніми”.

Про це пише Politico.

Бійці української армії відточують навички траншейної війни та міських боїв, курс розрахований на шість тижнів. І навчання, як видно з усього, неабияк зацікавили тих, хто регулярно стежить за ними з безпілотників. При цьому німецькі колеги пропонують українцям використати цей момент і “внести, можливо, ворожі БпЛА до своїх тренувань”.

Дрони активно використовують і українська, і російська армії в боях і для розвідки. Але на навчаннях у Німеччині відтворити такі умови неможливо, тому інструктори вирішили використати шпигунів, які з’являються над полігоном. Солдатів вчать постійно озиратися на потенційного противника.

“Ми припускаємо, що принаймні деякими з цих безпілотників керують із недружніми намірами”, — прокоментував виданню ситуацію підполковник Роланд Бьоскер.

Але впоратися із безпілотниками нелегко. Як пояснює військовий, якщо заглушити всі частоти над територією, це також виведе з ладу радіостанції на полігоні. Але при цьому шпигуни-професіонали все одно знайдуть вихід. Бьоскер не може стверджувати, але підозрює, що до спостережень причетна РФ. Ймовірно, “це частина зусиль Москви, спрямованих на дестабілізацію і деморалізацію західних союзників, які підтримують Київ”.