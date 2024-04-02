Суспільство

Невідомі дрони атакували підприємства у Татарстані, де збирали “Шахеди”

2 Квітня 2024 09:20
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дрони, рф
Дрон / Getty Images

Влада республіки Татарстан, яка є частиною РФ повідомила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, в результаті чого стався вибух і є постраждалі. Також, є інформація, що в Єлабузі збирають “Шахеди”.

Про це повідомляє влада Татарстану, російські ЗМІ та російські Telegram-канали.

“Сьогодні вранці на підприємства Татарстану в Єлабузі та Нижньокамську було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Серйозних руйнувань немає, технологічний процес підприємств не порушений. У Єлабузі, на жаль, є постраждалі внаслідок руйнування приміщення. Їм надається вся необхідна допомога”.

Повідомляється, що всі служби перебувають у підвищеній готовності.

У російських Telegram-каналах з’явилося відео одного з ударів.

На ролику видно, як дрон врізається в будівлю, внаслідок чого стається великий вибух, люди на передньому плані від переляку падають на землю.

За даними телеграм-каналу Baza, йдеться про п’ятьох постраждалих.

Зазначають, що в Єлабузі пошкоджень зазнав комплекс хостелів, який побудували для працівників особливої економічної зони (ОЕЗ) і студентів місцевого коледжу “Алабуга Політех” у 2022 році.

Єлабуга розташована за 1500 км від кордону України.


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