Політика

Немає ніяких заборон для ЗСУ щодо завдання ударів по РФ – Данілов

28 Січня 2023 15:49
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данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що ніяких застережень для українських сил щодо завдання ударів по військових цілях на території РФ немає.

Про це інформує «Радіо Свобода».

«Те, що стосується військових цілей на території Росії, у нас немає ніяких застережень. Я не розумію, звідки з’являються такі дані, що ми не можемо влучати саме по військових цілях. Ми – не росіяни і ми не знищуємо об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, дитсадки, школи. Якщо ми будемо працювати, то це будуть тільки військові об’єкти, які безпосередньо мають відношення до тих процесів, які відбуваються на фронті», – сказав Данілов.

Таким чином він відповів на запитання про те, чи може Україна отримати дозвіл для використання вже отриманих озброєнь для завдання превентивних ударів по військових цілях РФ.


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