Немає компромісу і немає проблем

Ми хочемо обговорити з вами компромісні рішення при здійсненні покупки освітлення.

Ми – це команда професіоналів інтернет-магазину nasvitlo.com, яка більше 12 років успішно працює на ринку освітлення. Ми маємо великий практичний досвід у продажу світильників для будь яких об’єктів як то приватні будинки і квартири, офісі і супермаркети, медичні заклади і магістральні дороги. Користуючись своїм досвідом – радимо уникати компромісів у випадку, коли ви обираєте світильники для омріяного житла або комерційного об’єкту. Немає компромісу – немає проблем!

Як часто ми йдемо на компроміс, здійснюючи покупки? Між чим обираємо, чим поступаємось? Як виявилось не так часто, всього 37% покупців поступаються своїм бажанням під час прийняття рішення, але звісно, ситуації бувають різні і компроміси неминучі. Іноді економія буває критично необхідною, в інших випадках – власники помешкання мають різні уяви про комфорт. Тоді настає правило золотої середини і ми обираємо між якістю, бюджетом і бажаннями всіх учасників покупки.

На нашу думку, є принципові питання стосовно технічних характеристик світильників, в яких прийняття компромісних рішень буде впливати на якість життя, роботи і відпочинку.

Отже, потужність світильника і яскравість світла. Ці два параметри взаємопов’язані, але не є однаковими. Потужність світильника вимірюється в ватах (Вт) і показує скільки енергії споживає світильник. Яскравість вимірюється в люменах (Lm) і саме цей параметр говорить про те, наскільки яскраве світло ми отримаємо. Обидва параметри завжди вказані на упаковці або в технічному паспорті товару і якщо на значення Ватт наші покупці ще звертають увагу, то на показник в люменах – нечасто. Крок перший: з’ясовуємо якої потужності потрібен світильник. Для кожних типів приміщень є окремі норми освітлення. Помножте кількість кв.м. приміщення на 3-3,5 Вт щоб визначити, яка потужність потрібна. Наприклад, площа кухні 9 кв.м., отож загальна потужність світла для кухні буде складати 27-31 Вт. Ми говоримо саме про загальну потужність, тобто, вам необхідно врахувати сумарну потужність всіх типів світильників, які ви плануєте змонтувати на кухні ( до слова, купити точкові світильники, поки ви читаєте нашу статтю, можете за посиланням https://nasvitlo.com/tochkovi-svitylnyky). Крок другий: перевіряємо показник в люменах, який для якісного світильника має бути в межах 86-95 Lm на Вт. Крок третій: купуємо світильники без компромісних рішень і зайвих роздумів типу А може меншу потужність? А може не такий яскравий? А може цей бо він дешевший?

Дешево це погано, дорого – не гарантія

Сучасне освітлення виготовляється за допомогою високотехнологічного обладнання і якісних компонентів. Саме ці моменти впливають на гарантійний термін, протягом якого світильник буде працювати без дефектів і зауважень і відповідати заявленим виробником характеристикам. Компроміс між ціною 1500 грн. і 2500 грн. з гарантією відповідно 1 рік і 5 років небажаний, покупка світильника по ціні 1500 грн. і гарантією всього 1 рік в 99% випадків закінчується покупкою нового світильника, а от ціна 1500 грн. і гарантія 5 років буде вдалою покупкою! Дешево – не завжди погано, якщо товар має високу гарантію!

Окрім цих важливих параметрів є ще багато нюансів як в технічному так і в декоративному освітленні. Тому, якщо маєте питання або потрібна додаткова інформація – телефонуйте нам і ми з радістю допоможемо здійснити покупку!

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