Суспільство

Не менше 60% розвідданих спецслужби РФ отримують через соцмережі

19 Січня 2024 18:47
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війна, соцмережі

Не менше 60 відсотків розвідданих спецслужби росіян отримують через соціальні мережі. Необдумано поширені фото та відеоматеріали про діяльність Збройних Сил України стають для них одним з основних джерел розвідувальної інформації.

Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ, оприлюдненій у п’ятницю, 19 січня.

“Наслідком поширення таких публікацій може стати зрив військової операції, загибель українських воїнів та втрата озброєння і військової техніки. У свою чергу автори хайпових повідомлень ризикують отримати кримінальні вироки та опинитись за ґратами”, — йдеться у повідомленні.

Щоб уберегти себе та наблизити перемогу, Генштаб закликає не знімати та не поширювати жодної інформації щодо:

  • роботи засобів системи ППО;
  • переміщення та районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки;
  • арсеналів, баз, складів зберігання матеріально-технічних запасів, а також міжнародної матеріально-технічної допомоги;
  • підприємств, які виготовляють нові види озброєнь, ремонтують техніку, боєприпаси та задовольняють інші військові потреби.

Також Генштаб ЗСУ закликає утримуватись від поширення власної “ексклюзивної” інформації про перебіг бойових дій або хід виконання бойових завдань.

“Не поширюйте таку інформацію на широкий загал до її підтвердження через офіційні джерела. Пам’ятайте, інформаційна тиша це те, що не дозволить ворогу дізнатись плани війська, збереже українські життя та наблизить нашу спільну перемогу”, — зазначили у Генштабі.


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