Кримінал

Навколо Києва виявлено і знищено близько півтора десятка російських ракет – КМВА

9 Травня 2023 07:15
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київ, ракетний удар

Рано вранці 9 травня у Києві було чути вибухи. Відпрацювала ППО. Проте уламки збитих ракет упали у місті. Про це повідомила КМВА.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків у двір приватного будинку стався спалах. У Шевченківському районі виявлено уламки на проїжджій частині.

Інформація про потерпілих поки що не надходила. Дані попередні, вони уточнюються.

А за кілька хвилин після цього повідомлення КМВА оголосили про відбій повітряної тривоги.

“Нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Напередодні окупанти навмисно задіяли рекордну кількість Shahed, щоб виявити та максимально виснажити ППО Києва”, – йдеться у повідомленні адміністрації.

Повідомляється, що випущені крилаті ракети, найбільш імовірно типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. За попередньою інформацією, у повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.


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Навколо Києва виявлено і знищено близько півтора десятка російських ракет – КМВА
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