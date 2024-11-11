Техно

Навіть російські дрони-приманки містять західну електроніку
11 Листопада 2024 10:24
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росія, санкції
Російський дрон-приманка "Пародія" / Фото: ГУР МО

У жовтні 2024 року росія використала понад 2000 безпілотників у атаках на Україну, причому близько половини з них були дронами-приманками, спрямованими на відволікання та перевантаження української ППО.

Одним із таких дронів є “Пародія” — він широко застосовується як фальшива ціль у повітряних ударах, повідомляє ГУР МО.

10 листопада два з таких безпілотника впали на території Молдови. “Пародія” не несе бойової частини та є значно меншою і дешевшою, ніж Shahed-136/Герань-2. Однак, завдяки лінзі Люнеберга, вона створює радіолокаційний слід, схожий на великі дрони з бойовою частиною.

Лінза Люнеберга у російському дроні / Фото: ГУР МО

Аналіз цих дронів показав, що Росія не може виробляти навіть такі примітивні “фанерні” моделі самостійно, зазначають у розвідці.

Модулі польотного контролера “Пародії” містять електронні компоненти, виготовлені компаніями з Китаю (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).


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