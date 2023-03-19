Політика

НАТО розмістить військових на східних кордонах, щоб росіяни не змогли вийти за межі України

19 Березня 2023 13:39
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нато, війська

У найближчі місяці альянс прискорить зусилля зі накопичення обладнання вздовж східного краю альянсу та призначить десятки тисяч військ, які зможуть поспішити на допомогу союзникам у короткий термін — крок, який має на меті зупинити Росію від розширення своєї війни за межі України. 

Щоб це сталося, НАТО має переконати окремі країни надати різні елементи: солдатів, навчання, кращу інфраструктуру — і, що особливо важливо, велику кількість дорогої зброї, обладнання та боєприпасів, пише Рolitico.

Це виклик, з яким НАТО стикалася в минулому, і який, як побоюються експерти, може стати постійною проблемою для західного альянсу, оскільки війна Росії затягується на другий рік. У той час як США та ЄС будують плани отримати більше зброї — швидко, — процес поповнення запасів неминуче потребуватиме часу. 

Офіційні особи говорять про те, що для реалізації нової моделі буде потрібно до 300 000 військовослужбовців НАТО.

За словами Генріха Браусса, колишнього помічника генерального секретаря НАТО з оборонної політики та планування сил, перший ешелон, який може складатися з приблизно 100 000 солдатів, готових до перекидання протягом 10 днів, може бути сформований з Польщі, Норвегії та країн Балтії (Естонії, Латвії та Литви). До їхнього складу також можуть увійти багатонаціональні бойові групи, які альянс уже створив на східному фланзі.

Оскільки країни вже стурбовані своїми власними запасами боєприпасів, а Україна гостро потребує більшої кількості снарядів і зброї від союзників, існує ризик, що не всі союзники по НАТО виконають свої обіцянки зробити внесок у нові плани альянсу. 


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