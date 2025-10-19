Наталка Діденко: в Україну йдуть заморозки, але з вівторка — потепління

Сьогодні та завтра в Україні — найхолодніші дні. За словами синоптикині Наталки Діденко, найближчої ночі у західних областях очікуються заморозки до –5 °C, на решті території мінімальна температура — від +1 до +5 °C.

У понеділок, 20 жовтня, в Україні утримається холодна погода. Вдень температура повітря становитиме +6…+9 градусів, на півдні та Закарпатті — до +11 °C.

«Люди, кріпіться! Сьогодні-завтра — найхолодніші дні, а вже з вівторка потеплішає. Потепління буде скромним, але відчутним — до +10…+14 градусів, а на півдні й заході у другій половині тижня навіть вище», — зазначила синоптик.

У понеділок дощі очікуються по всій Україні, окрім західних областей, де завдяки впливу антициклону можливі сонячні прояснення.

У Києві 20 жовтня прогнозується волога та прохолодна погода, місцями дощ. Вдень повітря прогріється до +7…+8 градусів. «Понеділок потребуватиме додаткового утеплення та гарячих чаїв», — радить Діденко.

Найкомфортнішим днем наступного тижня для столиці синоптик називає четвер, 23 жовтня, коли температура помітно підвищиться.

«Поки що мерзнемо, одягаємося й рухаємося. А з вівторка — потеплішає», — підсумувала Наталка Діденко.