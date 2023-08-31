Суспільство

Наступальна операція і не тільки. Залужний поговорив з Міллі

31 Серпня 2023 19:52
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війна, Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Зокрема обговорили постачання ППО для України.

“Під час розмови поінформував генерала Міллі щодо оперативної обстановки на фронті та розповів про перебіг нашої наступальної операції”, – повідомив головнокомандувач.

За словами Залужного, під час розмови, вони з Міллі окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. Головнокомандувач наголосив, що посилення української протиповітряної оборони тало ще одним важливим питанням, яке також було обговорено.

“Подякував за черговий пакет безпекової допомоги, про який США оголосили напередодні, а також за роботу, яку проводять наші союзники задля надання Україні винищувачів F-16”, – додав він.


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