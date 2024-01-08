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Наслідки ракетного удару по Харкову і області (фото)

8 Січня 2024 08:58
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Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ранкових ракетних ударів у Харкові та Змієві. А також – обстріли за добу.

“Близько 07:00 окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 ракетних удари, тип – встановлюється. Пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку, стан легкий. Потерпілу госпіталізували”, — повідомив начальник ХОВА.

Також по Харкову били ракетами о 22:18 7 січня. То були С-300. Обійшлося без постраждалих.

“Близько 07:00 ворог обстріляв м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. З-під завалу дістали 90- та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами”, – зазначив Синєгубов.

Загалом за добу під обстрілами було понад 15 населених пунктів Харківщини.

“О 14:34 внаслідок обстрілу с. Нечволодівка Куп’янського району загинув 50-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок”, – повідомив начальник ХОВА.


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