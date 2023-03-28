Найкраща доставка суші у місті Львів

На сьогодні доставка суші у Львові від Ролл Клаб має великий попит та тільки набирає обертів. Багато закладів пропонують своїм клієнтам різноманітні варіанти ролів, сетів та інших смаколиків. Ми ж пішли далі та для вашої зручності з будь-якого куточка міста ви можете замовити суші з доставкою додому, в офіс або інше місце. Тепер не потрібно після важкого дня стояти у плити або турбуватись, що їсти на обід. Якщо дуже хочеться, то суші та ролами можна, навіть, снідати.

Суші у Львові від Ролл Клаб — це великий асортимент, де кожен клієнт може підібрати собі до смаку особливий варіант. Детально з меню можна ознайомитись у розділі “Суші”. Ви обираєте та замовляєте, а ми швидко готуємо та доставляємо вам.

Замовлення суші від Roll Club

Доставка суші — це передусім якість, професіоналізм та швидкість. Доставимо ваше замовлення:

Додому для романтичної вечері або приємних посиденьок з друзями.

В офіс до смачного обіду. Ви не будете витрачати свій час на пошук кафе, де можна перекусити. Поки ви завершуєте справи, ми вже в дорозі до вас.

Для проведення корпоративу. У нас є багато варіантів суші, ролів та сетів, які підійдуть на приємного вечора п’ятниці або невеликого застілля в компанії колег та керівництва.

Замовлення приймаємо щоденно з 10:00. Працюємо без вихідних, тому з радістю обирайте та замовляйте. У нас також можна виконати доставку на необхідний час. Для чого достатньо завчасно нам зателефонувати.

Наші переваги

Насамперед хочеться зазначити, що тепер не тільки банушем та іншими традиційними українськими стравами можна посмакувати у Львові. У нас є гарна сучасна альтернатива — це страви від Roll Club.

Декілька 100% причин, чому саме у нас потрібно замовляти суші та роли:

Широкий асортимент, де кожен знайде свій смак. У нас представлені класичні, авторські та сезонні варіанти. Обов’язково спробуйте.

Використовуємо тільки свіжі ретельно відібрані продукти. З постачальниками працюємо багато років.

В нашій команді працюють професіонали своєї справи: від операторів-менеджерів до кухарів. При потребі вам завжди допоможуть визначитись з вибором страви.

Замовлення доставляємо швидко, вчасно та безпечно. За цілісність не треба турбуватись, бо все ретельно пакуємо перед тим, як віддавати кур’єру. В ході транспортування страви приїдуть до вас у гарному вигляді, які можна подавати відразу до столу.

Для зручності розроблений сайт, де є ілюстрації, вага та вся потрібна інформація. Фото реальні. Саме те, що ви бачите, отримуєте доставкою.

Оплату приймаємо онлайн або при отриманні готівкою.

Також у нас є розділ ”Знижки”, де ви можете вигідно для себе спробувати суші та роли, які давно хотіли. Оновлюємо асортимент розділу, періодично слідкуйте, щоб не упустити можливість.

Як швидко зробити замовлення суші Львів?

Є декілька варіантів замовити суші з доставкою: онлайн або за телефоном. Якщо ви тільки знайомитесь з нами або хочете ознайомитись з новинками, то краще обирайте на сайті. Достатньо обрати позиції та натиснути кнопку “Замовити” ну і, звичайно вказати дані для зв’язку та доставки. Наш фахівець зв’яжеться з вами в найкоротший термін. Також можемо прийняти замовлення у телефонному режимі (зручно для тих, хто за кермом або вважає цей варіант швидшим). Менеджер проконсультує та зорієнтує по часу виготовлення та доставки.

З радістю будемо бачити вас у рядах наших клієнтів, які обирають суші у Львові від Ролл Клаб. З нами ви не залишитесь голодними на сніданок, обід або вечерю.