Суспільство

Нафтобази і завод: Генштаб підтвердив ураження ворожих об’єктів
24 Січня 2025 12:08
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Ураження заводу "Кремний Эл" у російському Брянську / Кадри з відео
Ураження заводу "Кремний Эл" у російському Брянську / Кадри з відео

У ніч на 24 січня 2025 року безпілотники СБУ та ССО ЗСУ, у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони, завдали ударів по об’єктах, що забезпечують російську армію.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, внаслідок ударів виникли пожежі на підприємствах “Рязанської нафтопереробної компанії” та нафтоперекачувальній станції “Рязань”.

Крім того, було уражено завод мікроелектроніки “Кремній Ел” у Брянську — один із ключових виробників мікросхем і компонентів для стратегічних озброєнь РФ, включно з ракетними комплексами “Тополь-М”, “Булава”, системами С-300, С-400 та бортовою електронікою бойових літаків.

У Генштабі наголосили, що систематичні удари по об’єктах, які забезпечують російську армію паливом і технікою, триватимуть до припинення збройної агресії проти України.

Безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими…

Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Friday, January 24, 2025

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