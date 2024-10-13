Нафтобазу у Феодосії знищено практично повністю

Супутникову фотографію нафтобази в анексованому Криму, яка горіла понад п’ять днів, виклав український OSINT-проект «КіберБорошно».

За даними аналітиків, загалом на території бази постраждало 12 резервуарів, 8 із них знищено. Також згоріли будівлі на території об’єкта.

Вибухи і пожежа на нафтобазі у Феодосії почалися вночі 7 жовтня. За заявою генштабу ЗСУ, Сили оборони України завдали удару по морському нафтовому терміналу – найбільшому в Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

За оцінкою фахівців, загасити таку пожежу неможливо, доки не вигорять усі нафтопродукти, що там зберігаються. З найближчих районів евакуювали понад тисячу осіб.

Про стабілізацію ситуації з пожежею влада Криму заявила лише в суботу, на шостий день після початку загоряння. За повідомленням глави міста Ігоря Ткаченка, більша частина евакуйованих жителів повернулася додому. Однак режим надзвичайної ситуації поки не скасовано, ліквідація наслідків пожежі триває, написав Ткаченко.