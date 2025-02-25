Над Україною збито 133 БпЛА та шість ракет: де працювала ППО

У ніч на 25 лютого, починаючи з 19:00 24 лютого, армія РФ атакувала Україні 213 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Також противник завдав удару сімома крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 11:00 підтверджено збиття шести крилатих ракет Х-101 та 133 “шахеди” та інших безпілотників у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

79 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина.