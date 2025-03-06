Економіка

Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5%
6 Березня 2025 14:23
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Національний банк України / Фото: УНІАН
Національний банк України / Фото: УНІАН

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних. 

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“Ці рішення спрямовуються на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%”, – йдеться у повідомленні.

НБУ також наголосив, що у разі зростання ризиків для цінової динаміки готовий вживати додаткові монетарні заходи.

Крім того НБУ вносить зміни до параметрів операційного дизайну процентної політики. Так, з 4 квітня 2025 року:

  • спред між обліковою ставкою та ставкою за тримісячними депозитними сертифікатами зросте на 1 в. п.;
  • спред між обліковою ставкою та ставкою за кредитами овернайт теж зросте на 1 в. п.;
  • розширяться можливості банків розміщувати кошти в тримісячних депозитних сертифікатах залежно від успішності нарощування протягом останніх 12 місяців портфеля гривневих депозитів населення зі строком більше трьох місяців (мультиплікатор підвищується з 3 до 3,5).

“Такі зміни посилять ринкові стимули для залучення банками строкових депозитів населення в гривні. Це сприятиме подальшому зростанню процентних ставок за строковими гривневими інструментами, а відповідно – посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення. У результаті очікується зниження ризиків для цінової динаміки, валютного ринку та міжнародних резервів”, – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.


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