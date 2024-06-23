Політика

Начальник штабу “Азова” подав заяву до ДБР “на одного бойового генерала”
23 Червня 2024 20:54
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азов
Богдан Кротевич / Фото телеграм-канал @ein_fruhling_2

Начальник штабу 12-ої бригади спеціального призначення НГУ “Азов” Богдан Кротевич подав заяву до ДБР на українського генерала за вчинення “військових злочинів”.

Імені генерала він не назвав.

“Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”, – заявив Кротевич.

За його словами, він спершу намагався донести інформацію про дії генерала вищому начальству, але “більшості похер”.

За словами Кротевича, в Україні “судять комбатів та комбрігів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат”.

Він заявив, що “військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99 відсотків військових його ненавидять за те, що він робить”.

“Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює. Мене це дістало, Рубікон перейдений”, – написав військовий.


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