Суспільство

Начальник Генштабу ЦАХАЛ визнав, що армія не впоралася з атакою у перший день вторгнення

12 Жовтня 2023 19:49
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ізраїль

Начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Херці Ха-Леві сказав, що військові не змогли запобігти раптовому нападу бойовиків ХАМАС. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

У першій публічній заяві від початку війни, оголошеної Ізраїлем у відповідь на вторгнення ХАМАС, Ха-Леві сказав, що армія відповідає за безпеку країни та її громадян, і «вранці в суботу [7 жовтня] в районі, що прилягає до сектору Гази, ми з цим не впоралися». За його словами, свого часу Ізраїль проведе розслідування, як ХАМАСу вдалося здійснити напад, але зараз час війни.

Генерал додав, що Ізраїль зробить усе можливе для звільнення заручників, захоплених терористами. Він заявив, що лідера бойовиків у секторі Гази Ях’я Сінвара і все угруповання ХАМАС буде знищено після страшних звірств, скоєних терористами в Ізраїлі.


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