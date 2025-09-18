НАБУ оголосило у розшук ексрегіонала Іванющенка

Екснардеп від Партії Регіонів Юрій Іванющенко, підозрюваний у легалізації 18 га державної землі на суму понад 160 млн грн, оголошений у розшук.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

За даними НАБУ, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між Іванющенком та столичною забудовницею Молчановою Владиславою за контроль над ринком “Столичний” у останньої виник умисел вивести активи ринку на підконтрольні їй особи.

Службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі, розділили її на дев’ять ділянок по 2 га та передали заздалегідь визначеним особам, а потім продали трьом компаніям, пов’язаним із забудовницею. Після врегулювання конфлікту у вересні 2021 року довірена особа Іванющенка увійшла до складу бенефіціарів власників ділянок.

НАБУ повідомило про підозру ексдепутату, двом його довіреним особам, столичній забудовниці та екскерівнику обласного Держгеокадастру. Вартість незаконно переданої землі оцінюють у понад 160 млн грн.