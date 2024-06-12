На Житомирщині викрито ботоферму, яка працювала на ворога

На Житомирщині правоохоронці викрили діяльність ботоферми, що сприяла поширенню кремлівських наративів.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, жителька Коростеня встановила у своїй квартирі спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та придбала сім-картки українських операторів для реєстрації віртуальних мобільних номерів.

За даними слідства, вона створювала численні акаунти у месенджерах, у тому числі в Telegram, а потім продавала їх росіянам.

Протягом 2023-2024 років для роботи ботоферми жінка використала щонайменше 1000 сім-карток різних операторів.

Під час обшуків за місцем її проживання вилучено сім-картки, телекомунікаційне обладнання, комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи тощо.

На Житомирщині правоохоронці викрили ботоферму / Фото: Нацполіція

Нині слідчі Коростенського райуправління поліції повідомили 42-річній містянці про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації, вчиненими під час дії воєнного стану (ч. 5 ст. 361 КК України).

Жінці може загрожувати позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.