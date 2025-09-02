        Суспільство

        На Закарпатті та Прикарпатті завтра можливі грози, в інших областях буде сонячно

        Галина Шподарева
        2 Вересня 2025 21:52
        Грозові Карпати / Фото: mukachevo.net
        Грозові Карпати / Фото: mukachevo.net

        У середу, 3 вересня, в Україні очікується малохмарна погода. У більшості областей дощів не прогнозують, короткочасні опади можливі лише в західній частині країні.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.  

        Завтра в Україні переважно без опадів. На Прикарпатті та Закарпатті вдень місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

        Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 3-8 м/с.

        Температура вночі +10…+15 °C, у західних областях до +17 °C, вдень +24…+29 °C. У південній частині країни вночі +15…+20 °C, вдень +27…+32 °C, на північному сході країни вночі +8…+13 °C, вдень +21…+26 °C.

        Погодна мапа України на 3 вересня / Фото: Укргідрометцентр

