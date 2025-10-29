На Закарпатті судитимуть посадовця ТЦК, який за гроші “відпускав” призовників та військових після СЗЧ

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо інструктора відділення рекрутингу Мукачівського районного ТЦК та СП, який за гроші допомагав ухилятися від служби як призовникам, так і військовослужбовцям, що вже повернулися з самовільного залишення частини. Про це повідомили у ДБР.

Посадовець Мукачівського ТЦК «продавав втечу» призовникам і військовим / Фото: ДБР

За даними слідства, чоловік виводив призовників за межі територіального центру комплектування, якщо ті не бажали служити, отримуючи за це 3–4 тисячі доларів США. Гроші передавали родичі або знайомі військовозобов’язаних.

Крім того, за 4–5 тисяч доларів інструктор «допомагав» військовим, яких повернули з дезертирства, знову втекти з батальйону резерву. Він особисто переконував бійців у можливості втечі та показував безпечні шляхи, де їх мав зустріти знайомий і вивезти з частини автомобілем.

За такою схемою щонайменше п’ятеро військовослужбовців залишили місце служби.

У лютому 2025 року працівники ДБР затримали інструктора під час отримання 10 тисяч доларів за сприяння в ухиленні від служби двом військовим.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Посадовця судитимуть за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.