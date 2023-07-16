На Закарпатті прикордонники затримали 15 ухилянтів

Впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону припинили 6 спроб порушення державного кордону, у результаті чого було затримано 15 чоловіків призовного віку.

За інформацією ДПСУ, найбільшу групу осіб сьогодні вранці затримали прикордонники відділу «Косино» у результаті реалізації інформації, наданої співробітниками оперативно-розшукового відділу загону.

Дев’ять чоловіків близько 4-ї години ранку прибули у прикордоння з метою подальшого незаконного перетину кордону з Угорщиною. Усі вони виявилися жителями Закарпаття.

Решта чоловіків мали намір поза пунктами пропуску потрапити до Румунії. На заваді їм стали прикордонні наряди від відділів «Ділове» та «Тячів», у результаті чого були затримані ще двоє закарпатців, троє жителів Хмельниччини та один житель Харківщини.

На усіх затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скерували до суду.