На Закарпатті підліток побив 20-річного юнака: свідки знімали відео

Поліція Тячівщини розслідує побиття хлопця у селі Широкий Луг. 14-річний підліток знущався з 20-річного юнака, інші знімали відео. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили в поліції Закарпатської області.

Побиття сталося 11 вересня. Під час конфлікту між місцевими жителями один з учасників зазнав тілесних ушкоджень.

“В ході розслідування було встановлено, що тілесні ушкодження 20-річному потерпілому наносив один із присутніх – 14-річний місцевий житель. Особи інших учасників конфлікту, які спостерігали за побиттям та знімали це на відео, також встановлені – їх діям буде надана окрема правова оцінка”, – розповіли в поліції.

За фактом побиття дізнавачі районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 КК України.

Наразі для встановлення ступеня важкості отриманих потерпілим тілесних ушкоджень у справі призначено судово-медичну експертизу. За її результати можлива перекваліфікація справи на “важчу” статтю та надалі буде прийнято рішення щодо повідомлення неповнолітньому про підозру.