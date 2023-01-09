На заході й півночі України очікується мокрий сніг і дощ, на решті територій без опадів

У вівторок, 10 січня, в західних, а вдень – і у Вінницькій, Житомирській і Київській областях мокрий сніг і дощ. На решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У Вінницькій, Житомирській і Київській областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У всій країні, крім більшості західних областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, в західних областях 1-6° тепла. Вдень 0-5° морозу, в південно-західній частині 1-6° тепла. У Закарпатті, на півдні Одеської області та в Криму 5-10° тепла. У східних областях уночі 10-15° морозу, вдень 6-11° морозу.

У Києві вночі без опадів, удень мокрий сніг, дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

У середу, 11 січня, в західних, північних і Вінницькій областях невеликий, місцями помірний мокрий сніг і дощ. На решті території без опадів.

Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу. На сході країни вночі 12-17, вдень 4-9° морозу. На заході, південному заході та в Криму вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, в Криму місцями 10-13°.

У Києві невеликий мокрий сніг і дощ (удень місцями), ожеледиця. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° морозу; вдень 3-5° морозу.