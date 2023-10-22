На забезпечення ЗСУ поступила жіноча білизна

Міністерство оборони України повідомляє про поставку на забезпечення в Збройні сили України жіночої білизни.

“Жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ. Військовослужбовці тестували комплекти протягом 2023 року у два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням… Комплекти жіночої білизни виготовляють у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black”, – повідомляється в телеграм-каналі українського оборонного відомства.

У повідомленні зазначається, що чисельність жінок-військовослужбовців у ЗСУ збільшилася порівняно з 2021 роком на 40% – на 12 тисяч осіб. Зараз військову службу проходять майже 43 тисячі жінок-військовослужбовців.