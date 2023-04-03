На виборах до парламенту Болгарії проросійська партія вперше піднялася на третє місце

У Болгарії пройшли п’яті парламентські вибори за два останні роки. За підрахунками 96 відсотків бюлетенів, до парламенту проходять шість політичних об’єднань.

Найбільше голосів виборців отримав прозахідний блок, до якого входять партія колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова “Громадяни за європейський розвиток Болгарії” (ГЄРБ) та “Союз демократичних сил” (26,5 відсотка). На минулих виборах у жовтні 2022 року блок набрав 25,4 відсотка голосів виборців.

Друге місце займає ще один прозахідний союз партій “Продовжуємо зміни” іншого експрем’єра Кирила Петкова і “Демократична Болгарія” (24,9 відсотка). На жовтневих виборах вони висувалися до парламенту окремо, тоді “Продовжуємо зміни” отримала близько 20 відсотків голосів, а “Демократична Болгарія” – близько 7 відсотків.

На третьому місці із результатом в 14,4 відсотка – проросійська та ультраправа партія “Відродження”. Вона знову збільшила підтримку – у жовтні за неї віддали голоси близько 10 відсотків виборців, тоді як у листопаді 2021 року – трохи менше 5 відсотків.

Також до парламенту Болгарії проходять турецька етнічна партія “Рух за права і свободи”, “Болгарська соціалістична партія” і партія “Є такий народ”.

До формування правлячої коаліції Болгарією продовжуватиме керувати тимчасовий уряд, призначений президентом Руменом Радевим.