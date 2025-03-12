На Вінниччині пес врятував трирічного хлопчика від переохолодження

На Вінниччині у селищі Чернівці розшукали зниклого трирічного Остапа Майданюка. Хлопчик отримав переохолодження, але вижив завдяки собаці, який всю ніч зігрівав його.

Як повідомили у поліції Вінницької області, Остап гостював у бабусі, однак вона не помітила, як хлопчик вийшов за собакою за межі подвір’я та зник.

Пошуки хлопчика розпочалися ввечері 11 березня. До них долучилися близько 500 людей — поліцейські, рятувальники, прикордонники, військові, мисливці та місцеві мешканці.

На Вінниччині цілу ніч розшукували зниклого трирічного хлопчика / Фото: Нацполіція

Вранці 12 березня Остапа знайшли у яру на місцевому звалищі за кілька кілометрів від бабусиного будинку. Першим його помітив місцевий житель Андрій Чубатюк, який одразу покликав на допомогу.

“Поруч із хлопчиком був і його вірний друг – пес Барбос, який не залишав його ні на хвилинку та грів увесь цей час, бо йшов дощ, завдяки чому стан дитини відносно задовільний – медики діагностували переохолодження та після обстеження доправили в лікарню”, – розповіли у поліції.