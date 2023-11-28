На війні в Україні РФ втратила 860 військових за добу — Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 28 листопада, склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 326 440 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки та три ББМ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.11.23 орієнтовно склали: