Суспільство

На війні в Україні РФ втратила 860 військових за добу — Генштаб

28 Листопада 2023 08:46
читать на русском →
війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 28 листопада, склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 326 440 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки та три ББМ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 326 440 (+860) осіб ліквідовано;
  • танків – 5523 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 10 285 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 7876 (+1) од.;
  • РСЗВ – 907 од.;
  • засоби ППО – 597 од.;
  • літаків – 323 од.;
  • вертольотів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 од.;
  • крилаті ракети – 1565 од.;
  • кораблі/катери – 22 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3) од.;
  • спеціальна техніка – 1113 од.

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Листопада 2023 10:07

Дружину Буданова отруїли, – ЗМІ
28 Листопада 2023 10:46

На Закарпатті під час виборів “барона” вбили чоловіка
28 Листопада 2023 09:12

Через негоду в Україні загинули 10 людей, 23 людини постраждали
28 Листопада 2023 08:49

Нардепа Лабазюка відправили на два місяці в СІЗО у справі про спробу підкупу Кубракова і Найєма
28 Листопада 2023 07:54

Генштаб: на фронті за добу відбулося 84 бойових зіткнення
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
усі думки