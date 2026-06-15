        Суспільство

        На уламках дрона “Герань-2”, який влучив у Лавру, знайшли маркування російської “Алабуги”

        Галина Шподарева
        15 Червня 2026 13:20
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        Двигун від російського БпЛА на місці атаки на Лавру у Києві / Фото: СБУ
        Двигун від російського БпЛА на місці атаки на Лавру у Києві / Фото: СБУ

        Служба безпеки України повідомила, що Києво-Печерську лавру під час масованої атаки на Київ у ніч на 15 червня атакував безпілотник “Герань-2”, який є російською версією іранського дрона-камікадзе Shahed.

        Про це повідомили в СБУ.

        Висновок зробили на підставі аналізу уламків безпілотника, знайдених на місці влучання. Монастирський комплекс був атакований о 1:50 під час масованого обстрілу столиці.

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        Під час огляду місця події співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе, який влучив у Стефанівський приділ Успенського собору на території Лаври. Окремі комплектуючі безпілотника були виготовлені на території РФ в особливій економічній зоні “Алабуга”. Про це свідчать маркування, виявлені на уламках дрона.

        Внаслідок удару були пошкоджені дахові перекриття, куполи, стіни та скління Успенського собору. Загиблих і поранених немає. Крім того, вибухова хвиля пошкодила сусідні об’єкти цивільної інфраструктури Печерського району Києва.

        Слідчі СБУ кваліфікували атаку як воєнний злочин та розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

        Фрагменти російського БпЛА на місці атаки на Лавру у Києві / Фото: СБУ

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