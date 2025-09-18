На Україну суне зима: у Карпатах вже -2 °C, а Діденко прогнозує сніг

Сьогодні, 18 вересня, на високогір’ї Карпат зафіксували перші осінні заморозки. На горі Піп Іван температура опустилася до -2 °C. Вже наприкінці вересня в України очікується різке похолодання з дощами та ймовірним снігом.

Про це повідомили “Гірські рятувальники Прикарпаття” та синоптикиня Наталка Діденко.

За словами Діденко, завтра, 19 вересня, антициклон із південного заходу витіснить дощі з території України, лише у західних регіонах можливі незначні опади. Вдень температура повітря поступово підвищиться і сягатиме +19…+24 °C.

Реклама

Реклама

У суботу та неділю, 20-21 вересня, на українців чекає тепла осіння погода – по всій території країни буде сухо, сонячно та до +28 °C.

Тепла осінь протримається до середини наступного тижня, а вже з 25-26 вересня очікується різке похолодання. Подекуди в західних областях України, ймовірно, ближче до Карпат та навколокарпатських регіонах, дощ переходитиме у сніг.