На тимчасово окупованій Луганщині готують псевдовибори

Служба безпеки України встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів на тимчасово захопленій частині Луганщини.

Про це повідомляє Служба Безпеки України.

За одним із сценаріїв, окупанти планують провести фейкові вибори у вересня 2023 року. Під час незаконного голосування мають обрати “депутатів” псевдопарламенту “лнр”, а також “советов” так званих “муніципальних утворень”.

Викриті СБУ колаборанти займаються облаштуванням “виборчих дільниць”, підбирають та інструктують “персонал”, проводять масштабну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів.

Крім того, сформували так звані “територіальні виборчі комісії”, які мають фальсифікувати явку виборців та підсумки голосування.

Шестеро фігурантів у вересні 2022 року вже проводили псевдореферендум на Луганщині.

“Серед ворожих поплічників – керівники “виборчої комісії лнр”, а також представники територіальних осередків кремлівської партії “єдина росія” та інших думських політичних сил”.