На Тернопільщині ТЦК відправили на полігон чоловіка після інсульту

Працівники ТЦК Тернопільщини 8 червня затримали Валерія Талабана і після невдалого проходження ВЛК відправили чоловіка на полігон.

Про це повідомила донька мобілізованого Анжеліка.

За її словами, її батько косоокий, ледве пересувається через численні травми хребта та ребер, взимку переніс інсульт, до того ж щодня у великих кількостях вживає спиртні напої.

“Він вже на перший погляд точно не виглядає, як здорова людина, яка нестиме користь на фронті”, – написала жінка.

У Тернопільській ВЛК, куди чоловіка привезли на комісію, лікарі практично одразу визнали його непридатним, розповідає донька, але його привезли назад до ТЦК, де й утримували, адже всі довідки “магічним чином” підписалися.

“Тата чудесним чином “вилікували” і визнали цілком придатним”, – наголосила вона.

Також Анжеліка Талабан зазначила, що після початку повномасштабного вторгнення її батько сам двічі ходив до військкомату, але йому відмовляли у мобілізації через проблеми з алкоголем. Два місяці тому чоловік неподалік дому ще раз натрапив на патруль, погодився на перевірку, але його знову визнали непридатним і відпустили додому.

Вона запевняє, що утримання людини, яка має низку проблем зі здоровʼям, незаконне. Крім того, родичі збиралися передати чоловікові мобільний телефон, гроші та одяг, але їм не дали з ним побачитись чи звʼязатись. За останньою інформацією, її тата вже повезли на рівненський полігон.

“Ось так Гусятинський ТЦК СП та Тернопільський обласний ТЦК СП за добу лікує людей та відправляє на війну”, – заявила жінка.

Вона також додала, що скарги в усі відповідні органи вже написані, але жодної реакції не було.

Наразі офіційних коментарів від Тернопільського обласного ТЦК та СП щодо інциденту немає також.