На Сумщині “шахед” ударив по житловому будинку: триває рятувальна операція

“Шахед” влучив по двоповерховому будинку у Сумській області. Під завалами є люди, трьох уже врятували.
Пошуково-рятувальна операція продовжується, повідомляє військова адміністрація.
“Шахед” влучив по двоповерховому будинку у Сумській області. Під завалами є люди, трьох уже врятували.
Пошуково-рятувальна операція продовжується, повідомляє військова адміністрація.
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