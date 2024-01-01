Кримінал

На Сумщині “шахед” ударив по житловому будинку: триває рятувальна операція “Шахед” влучив по двоповерховому будинку у Сумській області. Під завалами є люди, трьох уже врятували. Пошуково-рятувальна операція продовжується, повідомляє військова адміністрація.



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