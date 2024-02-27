Кримінал

На Сумщині через російський обстріл загинули два поліціянти

27 Лютого 2024 15:32
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Наслідки російського обстрілу у Сумскій області / Фото: ТГ-канал Ігоря Клименко

У Сумській області поліціянти 27 лютого виїхали документувати наслідки російських обстрілів, коли окупанти вдарили знову. Внаслідок цього два правоохоронці загинуло, ще четверо — поранені.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях”, — розповів він.

І додав, що тіла двох поліціянтів рятувальники дістали з-під завалів. Чотирьом пораненим слідчим надають меддопомогу. 

“Поліціянти не покидають цивільних навіть у найгарячіших точках. Постійно ризикують життям, залишаючись вірними Присязі. І сьогоднішня трагедія доводить, що це не просто слова”, — написав міністр.


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