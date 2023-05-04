На саміті ПАЧЕС між українськими та російськими делегатами відбулася сутичка

У депутатів Верховної Ради стався конфлікт із російськими парламентаріями на саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі.

Про це повідомило турецьке агентство Anadolu.

Конфлікт стався під час виступу депутата Держдуми від Єдиної Росії Ольги Тимофєєвої, яка повісила на піджак “георгіївську” стрічку.

Українські депутати спробували розгорнути прапори за її спиною, а члени російської делегації намагалися запобігти діям українців.

Згодом у кулуарах заходу виникла бійка за участю українського депутата Олександра Мариковського через український прапор, який йому довелося “відвойовувати” у покидька з РФ.

2/В Анкаре подрались российские и украинские депутаты. pic.twitter.com/kRfVCkCViF — Головне в Україні (@glavnoe_ua) May 4, 2023