Політика

На саміті ПАЧЕС між українськими та російськими делегатами відбулася сутичка

4 Травня 2023 20:09
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росія, україна

У депутатів Верховної Ради стався конфлікт із російськими парламентаріями на саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі.

Про це повідомило турецьке агентство Anadolu.

Конфлікт стався під час виступу депутата Держдуми від Єдиної Росії Ольги Тимофєєвої, яка повісила на піджак “георгіївську” стрічку.

Українські депутати спробували розгорнути прапори за її спиною, а члени російської делегації намагалися запобігти діям українців.

Згодом у кулуарах заходу виникла бійка за участю українського депутата Олександра Мариковського через український прапор, який йому довелося “відвойовувати” у покидька з РФ.


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