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На російському полігоні Плесецьк у шахті підірвалася ракета “Сармат”
22 Вересня 2024 10:26
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OSINT-аналітик MT Anderson опублікував фотографії наслідків нещодавнього невдалого випробування російської міжконтинентальної ракети РС-28 “Сармат” на полігоні Плесецьк.

Знімки він розмістив у соцмережі Х.

Випробування РС-28 «Сармат» виявилися повним провалом. Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон / Фото MeNMyRC @MeNMyRC1

За його інформацією, тестування закінчилося катастрофою: ракета вибухнула в шахті, що призвело до утворення великого кратера та руйнування частини полігону. “Сармат” працює на рідкому паливі, тому аварія могла статися незалежно від того, чи було здійснено фактичний запуск.

Перше та єдине успішне випробування цієї ракети відбулося 20 квітня 2022 року. Тепер же, з огляду на нові дані, це вже четверта невдала спроба тестування важкої міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат».

Інший аналітик, MeNMyRC, також звернув увагу на чотири пожежні машини на знімку, які реагують на лісову пожежу, що виникла внаслідок вибуху.


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На російському полігоні Плесецьк у шахті підірвалася ракета “Сармат”
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