        Суспільство

        На Прикарпатті п’яний лісничий на позашляховику влаштував смертельну ДТП

        Галина Шподарева
        2 Жовтня 2025 16:51
        Місце смертельної ДТП на Прикарпатті / Фото: ДБР
        1 жовтня, близько 19:00, у районі селища Верховина в Івано-Франківській області сталося зіткнення Toyota Land Cruiser та Volkswagen Passat. Один із водіїв загинув на місці.

        Про це повідомили в ДБР.

        За даними слідства, лісничий Яловичорського лісництва, перебуваючи за кермом автомобіля Toyota у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись у напрямку смт Верховина, не обрав безпечної швидкості та зіткнувся з Volkswagen, водій якого здійснював поворот на другорядну дорогу.

        У результаті аварії 54-річний водій Volkswagen загинув на місці.

        Слідчі ДБР провели огляд місця події, вилучили транспортні засоби для проведення експертиз та відібрали зразки крові у лісничого. Експертиза підтвердила стан алкогольного сп’яніння.

        Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

        Фігуранту повідомлено про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

        Місце смертельної ДТП та затриманий водій Toyota Land Cruiser / Фото: ДБР

